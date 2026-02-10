Venüs’te volkan izleri: Yerin altında dev tüneller keşfedildi

Dünya’nın ikizi olarak bilinen Venüs’ün jeolojik yapısı üzerine yapılan araştırmalar, gezegenin sanılandan çok daha hareketli olduğunu ortaya koyuyor. NASA’nın Magellan görevinden kalan radar verilerini gelişmiş teknolojilerle yeniden analiz eden uzmanlar, dev yanardağ Nyx Mons’un yamaçlarında yer altına uzanan devasa boşluklar tespit etti. "Lav tüpü" adı verilen bu yapılar, volkanik patlamalar sırasında akan lavların dış yüzeyinin donması ve iç kısımdaki sıcak lavın akıp gitmesiyle oluşan doğal tüneller olarak biliniyor.

Bu keşif, Venüs’ün jeolojik olarak ölü bir gezegen olduğu yönündeki eski teorileri temelinden sarsıyor. Ay ve Mars’ın ardından başka bir gökcisminde doğrudan gözlemlenen bu ikinci lav tüneli, gezegenin içten içe hala aktif olduğunun en somut kanıtı sayılıyor. Venüs’ün yakıcı atmosferi ve yoğun bulutları yüzeyin doğrudan izlenmesini imkansız kılsa da, radar sinyalleri yeraltı haritalarını çıkararak bilim insanlarına bu gizli kanalların kapısını aralıyor.

Gelecekte gerçekleştirilecek olan EnVision gibi yeni uzay görevleri, bu volkanik izleri çok daha derinlemesine inceleyecek. Bilim insanları, yerin yüzlerce metre altına nüfuz edebilen radar sistemleriyle bu tünellerin tam uzunluğunu ve iç yapısını belirlemeyi hedefliyor. Bu gizemli yeraltı koridorları, ilerleyen dönemlerde Venüs’e gönderilecek robotik keşif araçları için gezegenin aşırı sıcaklarından korunabilecekleri doğal sığınaklar olma potansiyeli taşıyor.