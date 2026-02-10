Çok Bulutlu 3.8ºC Ankara
AA 10.02.2026 07:33

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

Ümraniye'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
[Fotograf: DHA]

TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Kimsenin yara almadan atlattığı kazada, araçlarda hasar oluştu.

Kazaya karışan araçların, çekici yardımıyla yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Trafik Kazası
