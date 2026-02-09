Çok Bulutlu 5.3ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 09.02.2026 22:38

2 ilde eğitime kar tatili

Ağrı ve Van'ın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

2 ilde eğitime kar tatili

Yurdun bir bölümünde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 2 ilde eğitime ara verildi.

Ağrı

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Van

Van'ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Salı günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacaktır." denildi.

Muradiye, Özalp ve Saray kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ağrı Van Kar Yağışı Eğitim
