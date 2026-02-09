Çok Bulutlu 5.3ºC Ankara
TRT Haber 09.02.2026 22:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Akgün'e desteklerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akgün ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, toplantı devam ederken yaptığı telefon görüşmesinde, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."

Faruk Acar da paylaşımında, "MYK toplantımızda gerçekleşen telefon görüşmesinin diğer ucunda Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş var. Üslubuyla, samimiyetiyle, dik duruşuyla böyle bir liderimiz oldukça Türkiye'mizin sırtı yere gelmez." ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
