Bakan Yumaklı: 11 ilde tarımsal altyapıya 67 milyar liralık yatırım yaptık

Deprem bölgesinde tarımsal yatırımlar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapılan yatırımlara dair TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Ben öncelikle 3. sene-i devriyesinde depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Deprem bölgesi Türkiye'nin tarımsal üretiminin yüzde 15'ini kapsıyor. Toplam tarımsal ihracatın da yüzde 20'si yine bu bölgeden gidiyordu. Dolayısıyla bu kadar büyük bir hacimde etkinin büyük olmaması adına ilk günden itibaren bizler de bakanlık olarak sahadaydık. Ama hamdolsun bizim çiftçimiz, üreticimiz hakikaten her zamanki gibi fedakarlığını ortaya koydu ve üretimden vazgeçmedi.

11 deprem ilinde tarımsal altyapıya ilişkin yaklaşık 67 milyar liralık bir yatırım yaptık bakanlık olarak. Bunun dışında içme suyu, sulama suyu ve diğer suyla ilgili başlıklarda da 459 tesis o günden bugüne hizmete alındı, yapıldı. Bunlar için 60 milyar lira harcadık. Hali hazırda devam eden yatırımlarımız var.

Toplamda da 110 milyarlık bir yatırıma ulaşmış olacak. Dünya Bankası ile bu süreç içerisinde kaynak anlamında müzakereler yürüttük. Onlara projelerimizi anlattık ve günün sonunda 250 milyon dolarlık bir paketi anlaşma yaparak sağlamış olduk. Ne yapacak bu? 11 deprem ilimizde tarımsal altyapının yeniden ihyasıyla alakalı veya iyileştirilmesiyle ya da ihtiyaç olan diğer hususlarda kullanılacak. Su ve sulama altyapısı, meraların yeniden dizayn edilmesi ve bizim argesini yapmış olduğumuz bir bitki çeşidiyle kullanılabilir hale gelmesi, bozulmuş meralar da dahil olmak üzere. Hayvancılık tesisleriyle alakalı hususlar gibi birçok konuyu inşallah bu proje kapsamında 11 deprem ilimizde yatırımını gerçekleştirmiş olacağız.

Suyun verimli kullanılması

Tabi suyu verimli kullanmak, yani su verimliliği başlarının altında biz bunu kamuoyumuzda paylaşmıştık. Su sonsuz bir kaynak değil. Özellikle iklim değişikliğiyle birlikte bizim de mutlaka ama mutlaka suyumuzu olması gerektiği gibi kullanma zorunluluğumuz var. İçme suyunu konuşacak olursak burada özellikle yerel yönetimlerin, belediyelerin kayıp kaçak konusunda mutlaka ama mutlaka olması gereken yatırımları yapmaları gerekir. Çünkü siz 100 birim suyu veriyorsunuz, arıtmadan sonra musluğa gelene kadar onun 40 birimi, 50 birimi yok oluyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil.

İçme suyuyla ilgili herhangi bir konuda bizim desteğimize, devlet su işlerimizin desteğine ihtiyaç duymuş tüm belediyelerle birlikte çalışıyoruz zaten. Ancak su verimliliği konusu işte çok büyük oranda tarımda kullanılıyor. Her bir damlası mutlaka ama mutlaka olması gerektiği gibi kullanmalı. Burada da modern sulama sistemleri devreye giriyor. Bakanlık olarak yüzde 70'e varan oranda bunlara da hibe desteği veriyoruz."