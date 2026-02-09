Çok Bulutlu 5.3ºC Ankara
AA 09.02.2026 23:03

Filistin Başbakanı Mustafa: İsrail, ilhak planlarını ikiye katlamayı artırmayı hedefliyor

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü icraatları üzerinden yerleşim ve iskan projeleriyle ilhak planlarını ikiye katlamayı hedeflediğini söyledi.

Filistin Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Mustafa'nın, Kanada, İngiltere, Norveç, Hollanda ve Avrupa Birliği'nden temsilciler ile Ramallah'ta bir araya geldiği belirtildi.

Filistin Başbakanı Mustafa, görüşmede, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü icraatları üzerinden yerleşim ve iskan projeleriyle ilhak planlarını ikiye katlamayı, Filistin devletine ait kurumları ve iki devletli çözüm adımlarını zayıflatmayı hedeflediğini vurguladı.

Uluslararası toplumu, söz konusu tutumları durdurmak için ciddi girişimlerde bulunmaya ve somut adımlar atmaya çağıran Mustafa, “İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaptıklarını Batı Şeria’da da tekrarlaması” ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Başbakan Mustafa, Gazze Şeridi’nde ikinci aşamanın kalıcı hale getirilmesi, savaşa yeniden dönülmemesinin sağlanması ile toparlanma ve yeniden imar çalışmalarının hızlandırılması için uluslararası çabaların artırılmasının öneminin altını çizdi.

Filistin Devleti kurumlarının Gazze Şeridi’ndeki faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Başbakan Mustafa, özellikle eğitim, sağlık, su ve diğer birçok alanda hizmet sunumunun devam ettiğini, uluslararası ortaklar ve ilgili taraflarla birlikte Gazze halkının yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi için çalışıldığını sözlerine ekledi.

Batı Şeria İsrail Filistin Devleti
