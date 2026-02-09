Çok Bulutlu 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.02.2026 23:59

Hamas: İsrail, sahte bahanelerle ateşkesi ihlallerini tırmandırıyor

Hamas, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi "sahte bahanelerle" ihlal ederek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, ara buluculara ihlallerin durdurulması için müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

Hamas: İsrail, sahte bahanelerle ateşkesi ihlallerini tırmandırıyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in "sivil yerleşim yerlerini bombalayarak ihlallerini tırmandırdığını" ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "sahte bahaneler" kullanarak yaptığını vurgulayan Kasım, İsrail'in "Gazze Şeridi'nde sükunetin devam etmesi için çaba sarf eden ara bulucuların ve garantör ülkelerin tüm gayretlerini hiçe saydığını" belirtti.

Kasım, ara buluculara ve garantör ülkelere "İsrail'i anlaşma ihlallerini durdurmaya zorlamaları" çağrısında bulundu.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda, Gazze'de Refah kentinin İsrail işgali altındaki bölgelerinde 4, İsrail ordusunun bulunmadığı bölgelerde ise 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, geçen haftalarda da tünellerden çıktıklarını iddia ettiği onlarca Filistinliyi Refah kentinde öldürdüğünü duyurmuştu.

Filistin ve uluslararası kaynaklarda, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana, İsrail ordusunun yüzlerce ihlalde bulunduğu, bu süreçte 581 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 1553 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

Anlaşmanın, İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve on binlerce Filistinlinin ölümüne, yüz binlercesinin yaralanmasına yol açan iki yıllık savaşı sona erdirdiği; ayrıca sivil altyapının büyük bölümünde ağır yıkıma neden olduğu ve Birleşmiş Milletler’e göre yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtiliyor.

ETİKETLER
Hamas Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
İran'dan ABD'nin "saldırı tehdidine" dair açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:51
Slovenya'da yapay zeka fabrikası açıldı
23:59
İran'dan ABD'nin "saldırı tehdidine" dair açıklama
01:01
Bakan Fidan: ABD ile İran arasında savaş tehdidi yok gibi duruyor
23:06
Filistin Başbakanı Mustafa: İsrail, ilhak planlarını ikiye katlamayı artırmayı hedefliyor
23:03
İran’da reformculara yönelik operasyonlar devam ediyor
22:41
2 ilde eğitime kar tatili
İsrail saldırılarında enkaz altında kalan cenazeleri çıkarmak için arama çalışmaları sürüyor
İsrail saldırılarında enkaz altında kalan cenazeleri çıkarmak için arama çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Irak’ta petrol rafinerisinde patlama: 1 ölü, 13 yaralı
Irak’ta petrol rafinerisinde patlama: 1 ölü, 13 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ