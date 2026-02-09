Bakan Fidan: ABD ile İran arasında savaş tehdidi yok gibi duruyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

(Askeri müdahaleyle rejim değişikliği) Hava saldırısıyla ya da başka bir şeyle (İran’da) rejim değişmez. O boş bir hayal.

Sorun rejimin kendisi değil, sorun rejimin aldığı kararlar ve politikalar. İran rejiminden daha merkezi totalistik olan rejimler de var.

Atom bombaları yok İranlıların, yapmak istediklerine dair de bir veri yok.

Burada İran’ın anlaşılmayan tavrı, ‘madem böyle bir niyetiniz yok bu kadar (uranyum) zenginleştirmeyi yapmayın, bu kadar yaptırımlar da olmasın’ diye görüşler var.

(İran'ın nükleer silah elde etmesi Türkiye açısından bir tehdit midir?) Bölgede dengeyi değiştirecek dramatik değişimleri biz görmek istemiyoruz açıkçası. Bir güç dengesi var. Bunun bozulması bölgedeki işbirliği ruhunu ciddi oranda zedeler.

Bunu farklı okuyan birtakım daha farklı sorunları olan ülkeleri nükleer silah yapma çabası içine sokar. Ve aynı yarışa bizim de ister istemez katılmamız gerekebilir.