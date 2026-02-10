Çok Bulutlu 3.8ºC Ankara
TRT Haber 10.02.2026 06:23

13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı

Yurdun doğusu ile Doğu ve Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve yoğun kar yağışı nedeniyle 13 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün yurt genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların, Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, perşembe gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında zaman zaman kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi esmesi bekleniyor.

