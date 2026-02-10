Kral Charles, Epstein soruşturmasına destek vermeye hazır

ABD’de yayımlanan son dosyalara göre Andrew Mountbatten-Windsor’un, 2010 yılında Epstein’a bazı “gizli” materyaller gönderdiği öne sürülüyor.

İngiltere’de monarşi karşıtı Republic grubunun yöneticisi Graham Smith, söz konusu durum nedeniyle Andrew hakkında “kamu görevini kötüye kullanma ve resmi sırların ihlali” şüphesiyle polise başvuruda bulundu.

Thames Valley Polisi, başvuruyu aldıklarını ve bilgileri standart prosedürler çerçevesinde değerlendirdiklerini açıkladı.

Buckingham Sarayı: Gerekirse destek veririz

Buckingham Sarayı sözcüsü, Kral Charles’ın Andrew’la ilgili ortaya çıkan iddialardan “derin endişe duyduğunu” ifade ettiğini belirtti.

Açıklamada, polis tarafından talep edilmesi hâlinde sarayın soruşturmaya destek vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Prens Andrew ise Epstein’la ilişkileri konusunda daha önce herhangi bir suçu reddetmişti. Son iddialara ilişkin kamuoyuna yeni bir açıklama yapmadı.

Görev sırasında bilgi paylaşımı iddiası

Belgelerde, Epstein’ın 2010’da Andrew’dan Asya seyahatine ilişkin detaylar istediği ve Andrew’un Vietnam, Singapur ve Hong Kong’u kapsayan kısa bir program gönderdiği öne sürülüyor.

Seyahatin ardından Andrew’un danışmanından gelen “ziyaret raporlarını” da Epstein’a ilettiği iddia edildi.

Ayrıca Aralık 2010 tarihli bir e-postada, Afganistan’ın Helmand bölgesinin yeniden inşasıyla ilgili yatırım fırsatlarını içeren “gizli brifing” paylaştığı öne sürülüyor.

“Gizlilik yükümlülüğü” tartışması

Birleşik Krallık’ta ticaret elçileri memur statüsünde olmasa da görev kapsamında edinilen ticari, siyasi veya hassas bilgileri koruma yükümlülüğü bulunuyor.

Parlamentonun yayımladığı atama şartlarına göre bu yükümlülük görev süresi sona erdikten sonra da devam ediyor ve Resmi Sırlar Yasaları kapsamına girebiliyor.

Paylaşıldığı iddia edilen bilgilerin ticari ya da siyasi açıdan hassas olup olmadığı ise netlik kazanmış değil.

Epstein bağlantıları yeniden tartışılıyor

Prens Andrew, 2001’de ticaret elçisi olmuş, Epstein’la ilişkileri nedeniyle eleştiriler artınca 2011’de görevinden ayrılmıştı.

2019’da BBC’ye verdiği röportajda, 2010’da Epstein’la görüşmesinin amacının ilişkisini sonlandırmak olduğunu söylemişti.

Son belgelerle birlikte İngiltere’de Epstein’la bağlantılı isimlere yönelik tartışmalar yeniden alevlenirken, bazı kamu figürleri de tepkilerle karşı karşıya kaldı.

Kensington Sarayı sözcüsü ise Galler Prensi ve Prensesi’nin yeni belgelerden “derin endişe duyduğunu”, odaklarının mağdurlar üzerinde olduğunu açıkladı.