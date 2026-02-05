Çok Bulutlu 0.7ºC Ankara
Türk Dünyası
AA 05.02.2026 05:18

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu Kazan'da temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun başkanlığındaki heyetin, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da temasları sona erdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu Kazan'da temaslarda bulundu
[Fotograf: AA]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ve beraberindeki heyet, Kazan'daki temasları kapsamında Tataristan'ın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şamil Ageyev ile bir araya gelerek toplantı düzenledi.

Toplantıda, Türkiye ile Tataristan arasında ekonomi, ticaret ve sanayi alanlarındaki işbirliği potansiyeli masaya yatırıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Tataristan Cumhuriyeti Reisi ile görüştü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Tataristan Cumhuriyeti Reisi ile görüştü

Tataristan Yatırım Geliştirme Ajansı Başkanı ile görüşme

Zorlu, Tataristan Cumhuriyeti Yatırım Geliştirme Ajansı Başkanı Taliya Minullina ile görüşerek toplantı yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu Kazan'da temaslarda bulundu

Türkiye'nin Tatataristan ile ortak projelerin istişare edildiği toplantıda, Zorlu'ya Tataristan Cumhuriyeti'nin yatırım potansiyeli hakkında bilgi verildi.

Tataristan Kültür Bakanı'yla görüşme

Tatar tiyatrosunun kurucusu Galiaskar Kamal'ın adını taşıyan Tatar Akademik Tiyatrosunu ziyaret eden Zorlu, burada Tataristan Kültür Bakanı İrada Yusupova ile bir araya gelerek, kültür alandaki işbirliğiyle ilgili konular ele alındı.

Tiyatroyu gezen Zorlu, sahnelerdeki oyunları izledi. Zorlu'ya tiyatroyla ilgili bilgi verildi.

Görüşmelerde, Zorlu'ya Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Uğur Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Temel Akyürek eşlik etti.

Kazan'daki futbol kulübü, müze ve Kul Şerif Camii'ne ziyaret

Zorlu ve beraberindeki heyet, Tataristan'ın "Rubin" futbol kulübünü ziyaret ederek, kulübün yetkilileriyle görüştü. Zorlu'ya Rubin hakkında bilgi verilerek, isminin yazılı olduğu forma takdim edildi.

Kazan'daki Kremlin'de bulunan ve Rusya'nın en büyük camilerinden biri olan tarihi Kul Şerif Camii'ni de ziyaret eden Zorlu, Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'ni de gezdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu Kazan'da temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kazan'daki temasları kapsamında dün, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov ve Tataristan Devlet Konseyi Başkanı Farid Muhametşin ile görüşmüştü. Görüşmelerde, Türkiye ile Tataristan arasındaki işbirliğiyle ilgili konuları ele alınmıştı.

AK Parti Türk Dünyası
