Moldova-Gagauz Özerk Yeri’nde çocuklar için Türkçe dil kursunun ilk etabı tamamlandı.

T.C. Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği nezdinde Aksaray Üniversitesinden görevlendirilen Doç. Dr. Kudret Safa Gümüş tarafından yürütülen kurs ile çocukların Türkçeye yönelik temel dil becerileri kazanmaları hedeflendi.

Kursun ilk etabı, 23 Ocak'ta düzenlenen ve kursa katılan 26 öğrenciye katılım belgelerinin takdim edildiği kapanış töreni ile sona erdi.

Moderatörlüğünü Moldova-Komrat Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Vasilisa Tanasoglo'nun yaptığı törene katılan Türkiye Cumhuriyeti Komrat Başkonsolosu Eda Güç, kursu başarıyla tamamlayan çocuklara katılım belgelerini takdim etti.

Türkçe dil kursu Gagauz çocuklarının ana dil bilincini güçlendiriyor

Törene ayrıca Başkonsolos Yardımcısı Süreyya Gülver, Komrat Stephan Curoglo İlköğretim Okulu idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Türkçe dil kursu ile Moldova-Gagauz Özerk Yeri’nde yaşayan çocukların Türk diline yönelik temel kazanımlar elde etmeleri sağlanırken Türk dili ve kültürüne olan ilginin artırılması suretiyle kültürel bağların güçlendirilmesine önemli bir katkı sunuldu.

Türkçe dil kursu, Gagauz çocuklarının ana dil bilincini güçlendirirken aynı zamanda Türkiye Türkçesi ile olan bağlarını canlı tutmalarına da yardımcı oldu. Ortak dil mirasının gelecek nesillere aktarılması ve kültürel sürekliliğin sağlanması, Türkiye ile Moldova-Gagauz Özerk Yeri arasındaki tarihî ve kültürel bağların güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Eğitim alanındaki bu tür faaliyetlerin, sadece dilsel bağları pekiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye ile Moldova arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesine de olumlu katkı sağladığı vurgulanıyor.