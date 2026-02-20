Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
Dünya
AA 20.02.2026 17:29

Güney Kore'de ChatGPT ile planlanan çifte cinayet

Güney Kore'de iki kişiyi ilaç katılmış içecek yoluyla zehirleyip öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan kadının, bu cinayetleri planlamak için yapay zeka aracı ChatGPT'yi kullandığı belirtildi.

Güney Kore'de ChatGPT ile planlanan çifte cinayet

The Korea Herald gazetesinin haberine göre Güney Kore polisi, 20'li yaşlarında olan zanlının akıl hastalığı için kendisine reçete edilen ilaçları, bir içeceğe katıp iki kişiye vererek öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığını belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında bu kişinin, cinayetleri planlarken ChatGPT'ye söz konusu ilaçlarla ilgili sorular sorduğunu ortaya çıkarırken, kadının sorduğu sorular arasında "Uyku haplarını alkolle alırsanız ne olur?", "Ne kadar tehlikeli sayılır?" ve "Ölümcül olabilir mi?" gibi soruların yer aldığını ifade etti.

Emniyet yetkilileri, zanlının, ChatGPT'ye uyuşturucuyla ilgili soruları defalarca sorduğunu, alkol ve ilaçların birlikte tüketiminin ölümle sonuçlanabileceğinin tamamen farkında olduğunu belirtti.

Haberde, zanlının ilk cinayeti, 20'li yaşlarda bir adamla birlikte motele girip, iki saat sonra yalnız çıkması ve adamın ertesi gün akşam saatlerinde ölü bulunmasıyla ortaya çıktığı, ikinci cinayeti de başka bir adamla başka bir motelde aynı yöntemle işlediği öne sürüldü.

Zanlının, reçeteli psikiyatrik ilaçları bir içeceğe karıştırarak kurbanlara verdiğini de itiraf ettiği belirtildi.

ETİKETLER
ChatGPT Güney Kore Cinayet
