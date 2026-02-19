Parçalı Bulutlu 4.2ºC Ankara
Savunma
AA 19.02.2026 17:46

Görgün: Türk savunma sanayisinin yeni rekorlarına imza atacağına yürekten inanıyorum

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan kararların en kısa sürede ve en yüksek etkinlikle hayata geçirilmesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Türk savunma sanayisinin önümüzdeki dönemde yeni başarılara ve yeni ihracat rekorlarına imza atacağına yürekten inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Görgün: Türk savunma sanayisinin yeni rekorlarına imza atacağına yürekten inanıyorum
[Fotograf: AA]

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının gerçekleştirildiğini anımsattı.

Toplantıda alınan kararların en kısa sürede ve en yüksek etkinlikle hayata geçirilmesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini aktaran Görgün, "Her geçen gün kabiliyetlerini geliştiren Türk savunma sanayisinin önümüzdeki dönemde yeni başarılara ve yeni ihracat rekorlarına imza atacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, bu başarının sektörün tüm paydaş ve çalışanlarının uyumu ve özverili emeğiyle mümkün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ana yüklenicilerimizden alt yüklenicilerimize, kümelenmelerimizden KOBİ'lerimize, üniversitelerimizden araştırma enstitülerimize kadar uzanan güçlü ekosistemimizle, koordineli, sürdürülebilir ve yüksek katma değer üreten bir savunma sanayi yapısını daha da ileri taşıyacağız. Toplantımızın sektörümüze, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü vizyon ve liderlik doğrultusunda, milli savunma sanayimizi daha ileri hedeflere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Haluk Görgün
