Dünya
AA 19.02.2026 17:44

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde teşhis edilemeyen hastalık 5 kişinin ölümüne yol açtı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kongo-Central Eyaleti’nde nedeni henüz belirlenemeyen bir hastalık 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teşhis edilemeyen hastalık 5 kişinin ölümüne yol açtı

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo-Central Eyaleti’ne bağlı Madimba köyünde ortaya çıkan ve henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle, 4’ü Madimba Lisesi öğrencisi olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi.

Hastalığın ilk belirtilerinin şiddetli baş ağrısı ve ardından bilinç kaybı olduğu, hastalığa yakalanan kişilerin ise kısa süre içinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri, bakteriyel menenjit ihtimali üzerinde durulduğunu ancak kesin tanının henüz konulmadığını açıkladı.

Yetkililer, etkenin belirlenmesi ve yeni ölümlerin önlenmesi amacıyla acil tıbbi ve lojistik destek çağrısında bulundu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti
