Tıp dergisi The Lancet: Gazze'de saldırıların ilk 16 ayında yaşanan can kaybı açıklanandan 25 bin fazla

The Guardian gazetesinin The Lancet tıp dergisinde yapılan bir çalışmaya dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde ilk 16 ayda açıklanan ölü sayısının 75 bini aştığı ve bu sayının yerel yetkililerin açıkladığından en az 25 bin daha fazla olduğu belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail saldırılarının 16. ayına denk gelen Şubat 2025'te Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin ila 50 bin arasındaydı.

Dergide yer alan araştırmada, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının duyurduğu hayatını kaybeden kadın, çocuk ve yaşlı sayısının doğru olduğu kaydedildi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten 5 Ocak 2025'e kadar 42 bin 200 kadın, çocuk ve yaşlının hayatını kaybettiği, bunların saldırılar neticesinde yaşamını yitirenlerin yüzde 56'sını oluşturduğu belirtildi.

Ekonomist, nüfus bilimci, Epidemiyoloji doktoru ve anket uzmanının çalıştığı araştırmada, "Elde edilen veriler, 5 Ocak 2025 itibarıyla Gazze Şeridi nüfusunun %3-4'ünün şiddet sonucu öldürüldüğünü ve çatışmanın dolaylı olarak yol açtığı önemli sayıda şiddet içermeyen ölümün de yaşandığını göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

75 bin Filistinli Ocak 2025'e kadar öldü

Gazze Şeridi nüfusunun 2 milyonu aştığı göz önüne alındığında The Lancet dergisindeki veriler yaklaşık 75 bin Filistinlinin 5 Ocak 2025'e kadar Gazze'de hayatını kaybettiğine işaret ediyor.

Derginin araştırmasında Gazze'deki Sağlık Bakanlığının hayatını kaybedenlerin sayısını 40 bin 90 olarak duyurduğu dönemde; sayının 75 bin 200 olduğu kaydedildi.

Araştırmanın, 2 bin aile üzerinde hassas ve profesyonel ekiplerin çalıştığı bir anketin titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Yaklaşık 20 yıldır silahlı çatışma araştırmacısı olan ekonomist Michael Spagat, anketin katılımcılar için son derece "üzücü" olduğunu, anketteki soruları soranların da cevaplayanların da Filistinliler olduğunu aktardı.

Spagat, araştırmanın Ekim 2023 ila Ocak 2025 arasında Gazze'de 8 bin 200 Filistinlinin yetersiz beslenme veya tedavi edilememiş hastalık gibi çatışmanın dolaylı etkileri nedeniyle hayatını kaybettiği tahmininde bulunduğunu belirtti.

İsrail ordusu Gazze'ye Ekim 2023'te başlattığı ve yaklaşık 2 yıl sürdürdüğü şiddetli saldırılarında sivil yerleşim yerleri, hastaneler, okullar ve ibadethaneleri hedef aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre Gazze'de insani felakete sebep olan İsrail saldırılarında 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi ve binlerce Filistinli yıkılan evlerin enkazında kayboldu.

İsrail'in bölgeye insani yardım, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaçların girişini de büyük ölçüde kısıtlamasıyla Gazze'deki Filistinliler son derece zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.