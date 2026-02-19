Az Bulutlu 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.02.2026 19:41

Trump'tan İran'a yeni uyarı: Anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini kaydederek, "İran’la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur" dedi.

Trump'tan İran'a yeni uyarı: Anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur

ABD Başkanı Trump, Washington'da düzenlenen Gazze Barış Forumu toplantısında İran'a yönelik söylemlerini yineledi.

İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağının altını çizen Trump, Orta Doğu'daki barışın ancak nükleer silahı olmayan bir İran ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Trump, "İran’la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." diyerek, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in İranlılarla çok iyi görüşmeler yaptığını söyledi.

ABD Başkanı, "Orta Doğu’da bir adım daha ileri atabiliriz, ya da atamayabiliriz. Belki de bir anlaşma yapacağız, bunu muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde öğreneceksiniz." diye konuştu.

Tahran ile "anlamlı bir anlaşma" yapmanın tarihsel olarak zor olduğunu kabul ettiklerini anlatan Trump, müzakerelerin iyi geçtiğini ancak kendilerinin olumsuz sonuca da hazır olduklarını aktardı.

Trump, Gazze'de barış süreciyle birlikte Orta Doğu'da barış için önemli bir mesafe kat edildiğini dile getirerek, Tahran'a, "Şimdi, İran'ın, yaptığımız işi tamamlayacak bir yola bizimle birlikte çıkma zamanıdır. Eğer bize katılırlarsa bu harika olur. Katılmazlarsa da harika olur, ama çok farklı bir yoldan." sözleriyle seslendi.

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yeniden vurgulayan ABD Başkanı, "Onlar nükleer silaha sahip olamazlar, yoksa Orta Doğu'da barış sağlanamaz." değerlendirmesini yaptı.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Tıp dergisi The Lancet: Gazze'de saldırıların ilk 16 ayında yaşanan can kaybı açıklanandan 25 bin fazla
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:22
Bakan Fidan: Gazze'de insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir
20:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güvenliği için sınırları ötesinde her türlü adımı atar
19:09
Tıp dergisi The Lancet: Gazze'de saldırıların ilk 16 ayında yaşanan can kaybı açıklanandan 25 bin fazla
19:04
ABD'den Gazze Barış Kurulu toplantısında Türkiye'ye teşekkür
18:32
Trump yönetiminin Gazze'de 5 bin kişilik askeri üs inşa etmeyi planladığı öne sürüldü
17:51
Görgün: Türk savunma sanayisinin yeni rekorlarına imza atacağına yürekten inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar programında buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar programında buluştu
FOTO FOKUS
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ