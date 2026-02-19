Açık 2.3ºC Ankara
Dünya
AA 19.02.2026 21:56

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto: Filistin'de barış hayalimize ulaşacağız

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) 8 bin veya daha fazla asker göndermeye hazır olduklarını belirterek, "Filistin'de barış hayalimizi ulaşacağız." dedi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto: Filistin'de barış hayalimize ulaşacağız

Trump'ın başkanlığında Gazze için oluşturulan Barış Kurulunun ilk toplantısı, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapıldı.

Subianto, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin, Trump'ın 20 maddelik Gazze planına tam olarak bağlı olduğunu ve bu nedenle Barış Kuruluna katıldıklarını söyledi.

Barış Kurulunun başarısına da bağlı olduklarını vurgulayan Subianto, "Birçok engelin ve zorluğun olacağını biliyoruz ancak Başkan Trump'ın liderliğinde gerçek barış vizyonunun gerçekleşeceğine dair çok iyimseriz." ifadesini kullandı.

Subianto, Gazze'de ateşkesin kazanımlarının gerçek olduğu yorumunda bulunarak "Filistin'de barış hayalimize ulaşacağız." dedi.

Ülkesinin 8 bin veya daha fazla asker gönderme taahhüdünü bir kez daha dile getiren Subianto, Uluslararası İstikrar Gücü'ne aktif olarak katılmaya hazır olduklarını kaydetti.

