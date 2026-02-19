Brüksel’de 1600’ün üzerinde çocuk ve genç evsiz

The Brussels Times haber sitesinin, Genel Çocuk Hakları Delegasyonu (DGDE) ile Kinderrechtencommissariaat (KRC) tarafından açıklanan verilere dayandırdığı haberine göre, 2024 yılında Brüksel’de toplam 9 bin 777 evsiz kişi kayıtlara geçti. Bu kişilerden 1678’ini çocuklar ve gençler oluşturuyor.

Brüksel’de faaliyet gösteren yardım kuruluşları Samusocial ve Bruss'help’in paylaştığı bilgilere göre, acil barınma merkezlerinin kapasitesi tamamen dolmuş durumda. 6 Ekim 2025’ten bu yana haftalık ortalama 127 kişinin barınma talebinin karşılanamadığı bildirildi.

Yetkililer, özellikle aileleriyle birlikte sokakta kalan çocukların güvenlik, sağlık ve eğitime erişim açısından ciddi risk altında bulunduğunu vurguluyor. Çocuk hakları savunucuları, mevcut durumun çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimi üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği uyarısında bulunuyor.

Öte yandan, 31 Mart itibarıyla 245 acil barınma yatağının devre dışı bırakılmasının planlandığı belirtildi. Söz konusu kararın hayata geçirilmesi halinde, barınma krizinin daha da ağırlaşabileceği ifade ediliyor.

Sivil toplum kuruluşları ise acil barınma kapasitesinin korunması, sosyal konut üretiminin artırılması ve gençlere yönelik sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor.

Brüksel’de son yıllarda evsiz sayısında düzenli artış yaşandığına dikkati çeken uzmanlar, mevcut durumun sosyal konut politikaları ile yoksullukla mücadele stratejilerinin yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koyduğunu ifade ediyor.