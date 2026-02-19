Çok Bulutlu 4.1ºC Ankara
Gündem
AA 19.02.2026 10:50

Türkiye'nin ilk SİDA'sı yerli silahıyla göreve başladı

Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen 12,7 mm Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, kara platformlarının ardından deniz platformu üzerinde güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Türkiye'nin ilk SİDA'sı yerli silahıyla göreve başladı
[Fotograf: AA]

SARSILMAZ'dan yapılan açıklamaya göre, ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Türkiye'nin insansız silahlı deniz aracı (SİDA) ULAQ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni kapsamında teslim edildi.

ULAQ, SARSILMAZ iştiraki BEST DEFENCE tarafından geliştirilen 12,7 mm marin tip Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile göreve başladı.

İnsansız deniz sistemlerinde dev imza: ULAQ ve SAMI iş birliği
İnsansız deniz sistemlerinde dev imza: ULAQ ve SAMI iş birliği

Türk savunma sanayii, bu proje örneğinde olduğu gibi kamu ve özel sektör arasındaki stratejik iş birlikleriyle yeni bir boyut kazanıyor. Kara platformlarında elde ettiği operasyonel tecrübeyi deniz ortamına uyarlayan BEST DEFENCE, marin tip UKSS çözümleriyle Türk deniz platformlarının etkinliğini artırıyor.

Türkiye'nin ilk SİDA'sı yerli silahıyla göreve başladı

Sistemin merkezinde, deniz koşullarına özel geliştirilen SAR 127 MT silahı bulunuyor. Aynı sistem 7,62 mm silahlarla da uyumlu çalışabiliyor. Beşik üstü atış ve kurma mekanizması sayesinde farklı silah konfigürasyonlarına hızlı şekilde adapte olabiliyor.

12,7 mm mühimmat için 500, 7,62 mm mühimmat için 1000 mermi kapasitesine sahip sistem, kompakt yapısı sayesinde hem yeni inşa edilen platformlara hem de mevcut deniz araçlarına kolaylıkla entegre edilebiliyor.

Türkiye'nin "mavi vatan" vizyonu

BEST DEFENCE'in marin tip UKSS'leri, yapay zeka destekli hedef tespit, teşhis ve takip kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Deniz, kara ve hava hedefleri operatör onayıyla yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirilebiliyor.

Sistem, deniz kaynaklı titreşim ve hareket etkilerinden arındırılmış stabilize görüntü ve veri sunarak, platform ve hedefin aynı anda hareket ettiği senaryolarda dahi yüksek isabet oranı sağlıyor. Açık mimarisi sayesinde farklı savaş yönetim sistemleriyle entegre çalışabilen yapı, kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor.

BEST DEFENCE​​​​​​​, güçlü AR-GE altyapısı ve saha tecrübesiyle kara platformlarında elde ettiği başarıyı deniz ortamına taşıyor. Marin tip UKSS ailesini genişletmeyi sürdüren şirket, Türkiye'nin "mavi vatan" vizyonuna yerli, akıllı ve entegre çözümlerle katkı sunmayı hedefliyor.

