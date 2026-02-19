Çok Bulutlu 3.8ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 19.02.2026 10:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleriyle iftarda bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek iftar programında şehit aileleri ile bir araya gelecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk iftar sofrasını şehit ailelerine ayırdı.

Edinilen bilgiye göre, gelenekselleşen program kapsamında Erdoğan, bu akşam Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek iftar yemeğinde şehit aileleri ile bir araya gelecek.

Programa, Türkiye'nin farklı bölgelerinden davet edilen şehit ailelerinin yanı sıra ilgili bakanların da katılması bekleniyor.

Ramazan ayının manevi ikliminde gerçekleştirilecek buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarın ardından katılımcılara hitaben bir konuşma yapması öngörülüyor. 



