Trump'ın Fed tercihi: Kevin Warsh kimdir, nasıl bir politika izleyebilir?

Trump, Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için Kevin Warsh’u aday gösterdi. Kendisi de eski bir Fed yöneticisi olan Warsh, Senato’da onaylandıktan sonra Jerome Powell’ın yerine geçecek. Warsh’un adaylığı Trump’ın faizler konusundaki açıklamaları da düşünüldüğünde ABD’de siyaset ve finans dünyası arasındaki ilişkiler açısından önemli sonuçları beraberinde getirecek. Bunda en önemli sebeplerden biri olarak Warsh’un Trump’la ilişkisi gösteriliyor.

55 yaşındaki Warsh, aslında Amerikan finans çevrelerinin yabancısı olmayan bir isim. Hem özel sektördeki geçmişi hem de Fed’deki eski yöneticiliği bu noktada kendisini öne çıkaran faktörler arasında. Harvard ve Stanford üniversitelerinde eğitimini tamamlayan Warsh, özel sektörde çalıştıktan sonra George W. Bush yönetiminde de Beyaz Saray’da ekonomi politikaları konusunda özel asistanlık ve Ulusal Ekonomi Konseyi'nde icra sekreterliği görevlerinde bulundu.

Warsh, 2006-2011 döneminde Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştı. O dönemde koltuğa oturduğunda 35 yaşında olan Warsh, Fed tarihinin en genç üyelerinden biri olmuştu. Yine o dönemde yaşanan finans krizi de düşünüldüğünde Warsh, kritik zamanlarda önemli bir makamı doldurmuştu. Söz konusu dönemde yaşından ötürü tecrübesiz olduğuna ilişkin eleştiriler alan Warsh, gelinen noktada artık ekonomi ve finans konusundaki uzmanlığından ziyade şahsi ve siyasi ilişkileriyle de gündemde.

Bu anlamda Warsh’un kayınpederi Ronald Lauder’ın Trump’la epeydir yakın bir ilişkisi olduğu ifade ediliyor. Warsh’un görev süresi boyunca Trump’la kişisel münasebetinin ne seviyede süreceği ve bunun izleyeceği politikalara olası yansıması bu minvalde eleştiri konusu. Warsh’un Trump’a bir tür bağlılık beyanında bulunup bulunmadığı Demokrat Senatörler tarafından sorgulanıyor.

Diğer taraftan senato onay sürecine bakıldığında, Trump’un Cumhuriyetçi Parti disiplini konusunda Epstein dosyaları süreci dışında şu ana kadar bir sorun yaşamadığı söylenebilir. Ancak Kuzey Karolina’dan Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell hakkında yürütülen Adalet Bakanlığı soruşturması sonuçlanana kadar herhangi bir Fed adayının onay sürecini desteklemeyeceğini ifade ediyor. Bu tutumunu Kevin Warsh’un adaylığı için de devam ettiriyor. Tillis, Senato Bankacılık Komitesi üyesi bir isim ve Fed başkan adaylarının genel kurul oylamasına geçmeden önce komiteden onay alması gerekiyor. Dolayısıyla Tillis’in pozisyonu sürecin ilerleyişi açısından önem taşıyor. Ancak mevcut tabloya bakıldığında bunun Warsh’un adaylığını kalıcı olarak engellemekten ziyade soruşturma tamamlanana kadar sürecin zamanlamasını etkilemeye yönelik bir pozisyon olduğu ortada.

Trump, neden Kevin Warsh’u aday gösterdi?

Trump’ın mevcut başkan Powell yerine Warsh’u aday göstermesinin arkasında birkaç nedenden bahsedilebilir. Öncelikle Trump’ın uzun süredir Fed’in faiz oranlarını düşük tutmasını istediği biliniyor. Trump, bunu kamuoyunda da defalarca ifade etmişti. Yine Powell’ı da bu konuda yeterince hızlı davranmadığı için eleştiriyordu. Bu noktada faizler konusunda Trump’la Warsh arasında bir anlayış birliği olduğu düşünülüyor.

Diğer taraftan Warsh’un Fed’de yeniden yapılanmaya ilişkin görüşleri de mevcut. Warsh, Fed ile hazine arasındaki ilişkilerin bilhassa yeniden ele alınması gerektiğine inanan bir isim. Ayrıca geçmişine bakıldığında Warsh’un enflasyon konusunda şahin bir duruş sergilediği söylenebilir. Mevcut durumda faizlerin düşürülmesi noktasındaki tavrı da Trump’la uyumlu tutumunun göstergesi. Geçmişinde sıkı para politikalarını savunmuş bir ismin Trump’la bu noktada uzlaşıyor gibi görünmesi kendisi açısından başka bir yönetim testi olacak.

Kısacası Trump’ın Warsh’u seçiminde, Powell’ın tutumundan duyduğu memnuniyetsizlik, düşük faiz talebi ve Warsh’un kendisiyle daha uyumlu bir duruş sergilemesi gibi etmenlerin belirleyici olduğu söylenebilir.

Warsh ve Fed'in geleceği

Warsh, temel olarak Fed’in son yıllarda fazlasıyla büyüdüğünü düşünen bir isim. Fed, özellikle kriz dönemlerinde piyasaya para sürerek ekonomiyi canlandırmaya çalışmıştı. Bunun sonucunda da Fed’in bilançosu, trilyonlarca dolara ulaşmış oldu. Warsh da Fed’in bu kadar büyük bilançosunun olmasının doğru olmadığını düşünüyor. Ayrıca Warsh, Fed’in zaman içinde bu varlıklarını azaltarak daha “küçük” bir yapıya dönmesi gerektiğine inanıyor. Fed ile ABD Hazine Bakanlığı arasındaki görev paylaşımının da daha net olması gerektiğini savunuyor. Bir diğer ifadeyle Warsh, Fed’in hükümet harcamalarıyla fazla iç içe geçmemesi gerektiğine inanıyor.

Diğer taraftan Warsh’un Fed başkanı olması durumunda bilançoyu küçültme eğiliminde olsa bile bunu ani ve sert bir şekilde yapmayacağı da yaygın bir görüş. Bu noktada zamana yayılan bir şekilde kontrollü bir yaklaşımı benimseyeceği konuşuluyor. Finans piyasalarında dalgalanma riskinin bunda en önemli etmen olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak, Warsh’un bilanço küçültme niyeti ve Fed ile hazine ilişkileri üzerine fikirleri düşünüldüğünde görevi devralması durumunda bir dizi değişikliği beraberinde getireceği aşikar. Arkasında da Trump’ın desteğinin olması elini belli bir süre rahatlatacaktır. Ancak öncesinde Warsh’un önünde bir Senato onay süreci var. Bu anlamda tüm bu kariyeri ve geçmişi düşünüldüğünde Warsh’un ekonomi ve finans konularındaki tecrübesinden ziyade Fed başkanı olarak Trump’la muhtemel ilişkisi Senato onay sürecinde en önemli gündem maddesi olacak.