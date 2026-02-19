Parçalı Bulutlu 5.8ºC Ankara
Dünya
AA 19.02.2026 12:50

Trump yönetimi, ICE'ın mülteci statüsündekileri gözaltına alma yetkilerini genişletti

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) yasal statüdeki bazı mültecileri gözaltına alma konusunda geniş yetkiler tanıdı.

CBS News'ün haberine göre, ICE Direktör Vekili Todd Lyons ile Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow imzasıyla yayımlanan ve hükümet avukatlarınca federal mahkemeye sunulan 18 Şubat tarihli resmi bir belge ortaya çıktı.

Belgede, ABD'ye yasal yollarla giriş yapan ancak bir yıl sonra yasal daimi ikamet statüsü olan yeşil kartı elde etmeyen mültecilerin gözaltına alınması konusunda ICE görevlilerine geniş yetkiler verildiği görüldü.

Buna göre, ülkeye geldikten bir yıl sonra kalıcı ikamet almamış mültecilerin dosyalarının yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi için devlet gözetimine geri dönmeleri gerekecek.

Bu kişiler, göçmenlik bürosuna görüşmeye gelerek gönüllü olarak devlet gözetimine dönebilecek ancak bunu yapmamaları halinde ICE'ın onları bulup gözaltına almaları gerekecek.

Federal yasa, mültecilerin ülkeye geldikten sonra bir yıl içinde yasal daimi ikamet statüsü olan yeşil kart başvurusu yapmasını zorunlu kılıyor.
 

Donald Trump ABD
