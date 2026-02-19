Parçalı Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.02.2026 14:04

Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize ilerliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge" hedefi doğrultusunda sağlam ilkeler, güçlü çalışmalar ve stratejik sabırla ilerlediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir devlet projesi olan bu hedef için tüm devlet kurumlarımız güçlü bir koordinasyon içinde çalışmaktadır" dedi.

Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize ilerliyoruz
[Fotograf: AA]

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ve bölgeyi terörden arındırmak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi olarak iç bütünlüğü olan ve sadece millete yaslanan bir süreç yürüttüklerini vurgulayan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu net iradenin, süreci baltalamaya çalışan her türlü aşırılığı bertaraf ettiğini kaydetti.

Çelik, şöyle devam etti;

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir devlet projesi olan “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefi için tüm devlet kurumlarımız güçlü bir koordinasyon içinde çalışmaktadır. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, hukuk devletimiz ve güvenliğimiz için terörsüz bir gelecek herkesin kazandığı bir tablo ortaya çıkaracaktır. 

"Meclis boyutu güçlü bir şekilde hayata geçirilmiştir"

Bu süreçte Yüce Meclis milletimiz adına değerli bir insiyatif almıştır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un ve farklı partilerden sorumluluk bilinciyle hareket eden değerli milletvekillerinin kıymetli çalışmalarıyla “Terörsüz Türkiye” hedefi için Meclis boyutunu güçlü bir şekilde hayata geçirmiştir.

"Kötülük şebekelerinin en büyük aracı terördür"

Etrafımızdaki gelişmeler bugünlerde daha net şekilde gösteriyor ki, kötülük şebekelerinin en büyük aracı terördür. Kendilerini görünmez kılarak, vekâlet unsurları yoluyla ülkemize ve yakın coğrafyamızdaki kardeş halklara en çok bu yöntemlerle zarar vermeye çalışıyorlar. “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefimiz iç bütünlüğümüze ve yakın coğrafyadaki kardeş halklarla birliğimize zarar vermeye çalışan tüm siyasi kötülük ajandalarına karşı da bir duruştur.  “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefi milletimizin her bir ferdi ve komşu ülkelerin halkı olan her bir kardeşimizin geleceği içindir. Yüzyıllardan süzülen ve sadece milletimize yaslanan siyasi akılla ülkemizi ve bölgemizi terörden arındıracak irademizi daha da güçlendireceğiz. 

"Gerçek medeni değerleri savunacağız"

Medeni bir hayatın tüm kazanımları, dünya çapında hedef alınıyor. Demokratik değerlerin ve ahlaki ilkelerin yozlaşmış çıkar şebekeleri tarafından en ağır saldırılara uğradığını görüyoruz. Tüm bunlar karşısında gerçek bir medeni değerler savunusunun daha güçlü şekilde yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye bunun öncüsüdür. Yakın coğrafyamızdaki halklarla “kardeşlik siyaseti” temelinde yepyeni siyasi perspektifler oluşturacağız. Barbarlığın her türlü saldırısı karşısında, gerçek medeni değerleri savunacağız.

ETİKETLER
Ömer Çelik Terörsüz Türkiye
Sıradaki Haber
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:48
Orta'ya kurulan OSB'nin ilk fabrikasında 'Çankırı gazozu' üretilecek
15:02
Sinemalarda bu hafta
14:59
Merkez Bankası rezervleri 211,8 milyar dolar oldu
14:53
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
14:49
Köpekten kaçarken otobüs çarptı
15:22
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 69'a yükseldi
Fırınlarda pide mesaisi başladı
Fırınlarda pide mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ