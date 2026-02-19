Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'nin kuzeyinde ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, 21 Şubat Cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.