Parçalı Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 19.02.2026 13:58

Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey Ege ile Güney Ege'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'nin kuzeyinde ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Fırtınanın, 21 Şubat Cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

ETİKETLER
Meteoroloji Fırtına
Sıradaki Haber
Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:11
Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize ilerliyoruz
13:58
Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için fırtına uyarısı
13:46
Diyarbakır anneleri ramazanda da evlatları için nöbette
13:37
Eğlence parklarında Türk imzası büyüyor: 110'dan fazla ülkeye satılıyor
13:46
İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Prens Andrew gözaltına alındı
13:35
Sungurlu Diği Göleti 1500 dekar araziye "can suyu" olacak
50 yıllık emekle yaşatılan Damal bebekleri, kültürü geleceğe taşıyor
50 yıllık emekle yaşatılan Damal bebekleri, kültürü geleceğe taşıyor
FOTO FOKUS
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ