Diyarbakır anneleri ramazanda da evlatları için nöbette

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 2 bin 362'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, ramazan ayında da evlatlarına kavuşmak için oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

Elhaman, oğluna duyduğu özlemi dile getirerek, "Oğlumla beraber oruç açmak, iftar yapmak isterdim. Onu kandırıp götürdüler. Dağda hiçbir evlat kalmayana kadar buradayız." dedi.

Anne Bedriye Uslu da yaz kış, kar yağmur demeden evlatları için mücadele ettiklerini belirtti.

Evladına kavuşmak için bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Uslu, "Oğlumla oruç tutup, iftar yapmayı isterdim. Umudumu yitirmedim. İnşallah Mahmut dönecek." ifadelerini kullandı.