Parçalı Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.02.2026 13:45

Diyarbakır anneleri ramazanda da evlatları için nöbette

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, ramazan ayında da evlat nöbetini sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri ramazanda da evlatları için nöbette
[Fotograf: AA]

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 2 bin 362'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, ramazan ayında da evlatlarına kavuşmak için oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

Elhaman, oğluna duyduğu özlemi dile getirerek, "Oğlumla beraber oruç açmak, iftar yapmak isterdim. Onu kandırıp götürdüler. Dağda hiçbir evlat kalmayana kadar buradayız." dedi.

Anne Bedriye Uslu da yaz kış, kar yağmur demeden evlatları için mücadele ettiklerini belirtti.

Evladına kavuşmak için bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Uslu, "Oğlumla oruç tutup, iftar yapmayı isterdim. Umudumu yitirmedim. İnşallah Mahmut dönecek." ifadelerini kullandı.

Sıradaki Haber
Sungurlu Diği Göleti 1500 dekar araziye "can suyu" olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:11
Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize ilerliyoruz
14:03
Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı
13:58
Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için fırtına uyarısı
13:37
Eğlence parklarında Türk imzası büyüyor: 110'dan fazla ülkeye satılıyor
13:46
İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Prens Andrew gözaltına alındı
13:35
Sungurlu Diği Göleti 1500 dekar araziye "can suyu" olacak
50 yıllık emekle yaşatılan Damal bebekleri, kültürü geleceğe taşıyor
50 yıllık emekle yaşatılan Damal bebekleri, kültürü geleceğe taşıyor
FOTO FOKUS
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ