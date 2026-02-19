Parçalı Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.02.2026 14:58

Merkez Bankası rezervleri 211,8 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 13 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 302 milyon dolar artarak 211 milyar 784 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası rezervleri 211,8 milyar dolar oldu
[Fotograf: AA]

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 13 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 714 milyon dolar artışla 79 milyar 586 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Şubat'ta 78 milyar 872 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 588 milyon dolar yükselişle 128 milyar 611 milyon dolardan 132 milyar 199 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 302 milyon dolar artışla 207 milyar 482 milyon dolardan 211 milyar 784 milyon dolar yükseldi.

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:48
Orta'ya kurulan OSB'nin ilk fabrikasında 'Çankırı gazozu' üretilecek
15:02
Sinemalarda bu hafta
14:53
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
14:49
Köpekten kaçarken otobüs çarptı
15:22
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 69'a yükseldi
14:11
Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize ilerliyoruz
Fırınlarda pide mesaisi başladı
Fırınlarda pide mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ