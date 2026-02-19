Parçalı Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 19.02.2026 16:08

Otomobil bariyerlere saplandı: 2 ölü

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada anne ve baba olay yerinde hayatını kaybederken, 3 yaşındaki kızları yaralandı.

Otomobil bariyerlere saplandı: 2 ölü

Karaman-Konya karayolunun 31. kilometresi Kazımkarabekir ilçesi yakınlarında Ali Günay yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere ok gibi saplandı.

Otomobil bariyerlere saplandı: 2 ölü

Diğer sürücülerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve eşi Ayşe Günay olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kazada yaralanan ailenin 3 yaşındaki kızları E.H.G. ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobil bariyerlere saplandı: 2 ölü

ETİKETLER
Karaman Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Orta'ya kurulan OSB'nin ilk fabrikasında 'Çankırı gazozu' üretilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
İngiltere'den sosyal medyada yeni yasa değişikliği planı
17:34
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
17:04
Adalet Bakanı Gürlek: Yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonları kararlılıkla devam edecek
16:53
İngiltere Kralı Charles'tan kardeşi Andrew'un gözaltına alınmasının ardından "Yasa işlemeli" mesajı
16:52
Japonya'da, su sisteminin onarılması için belediyeye 21 kilogram "gizli" altın bağışı
16:46
İran ile Rusya, Umman Denizi ve Hint Okyanusunun kuzeyinde tatbikata başladı
Altı minareli ilk Osmanlı camisi "Sultanahmet"
Altı minareli ilk Osmanlı camisi "Sultanahmet"
FOTO FOKUS
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ