Otomobil bariyerlere saplandı: 2 ölü

Karaman-Konya karayolunun 31. kilometresi Kazımkarabekir ilçesi yakınlarında Ali Günay yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere ok gibi saplandı.

Diğer sürücülerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve eşi Ayşe Günay olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kazada yaralanan ailenin 3 yaşındaki kızları E.H.G. ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.