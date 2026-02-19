Parçalı Bulutlu 5.4ºC Ankara
Dünya
AA 19.02.2026 16:34

İran ile Rusya, Umman Denizi ve Hint Okyanusunun kuzeyinde tatbikata başladı

İran ve Rusya'dan donanma birliklerinin katılımıyla Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenlenen ortak deniz tatbikatı başladı.

İran ile Rusya, Umman Denizi ve Hint Okyanusunun kuzeyinde tatbikata başladı

Press TV'nin haberine göre, İran ve Rusya donanmasının yüzer birliklerinin katılımıyla gerçekleştirilen ortak deniz tatbikatının operasyonel aşamaları, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda icra edildi.

Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas Limanı'nda düzenlenen ortak deniz tatbikatları sırasında kaçırılan bir gemiyi kurtarma operasyonu simülasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon, ticari gemilerin Bender Abbas Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne acil durum mesajları göndermesinin ardından başladı.

Ardından, İran Deniz Kuvvetlerine ait bir SH-3 helikopteri ve İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerine ait bir Bell 412 helikopteri bölgede arama yaptı.

Tatbikatlarda komuta gemisi olarak görev yapan İran'ın Elvend muhribi de daha sonra kurtarma operasyonunu gerçekleştirmek üzere bölgede konuşlanmış savaş gemilerini olay yerine sevk etti.

Son olarak İran ve Rus özel deniz kuvvetleri, eş zamanlı helikopter ve kara operasyonunun ardından geminin kontrolünü sağlayarak saldırganları gözaltına aldı.

Tatbikat, İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin Tahran ile müzakere sürecine rağmen son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirdiği ve bölgeye ek deniz unsurları sevk ettiği dönemde gerçekleşiyor.

İran Rusya
