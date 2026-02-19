Parçalı Bulutlu 5.4ºC Ankara
AA 19.02.2026 15:20

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda bir kişiyi yaraladı, 35 kişiyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi yaraladı, en az 35 kişiyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda bir kişiyi yaraladı, 35 kişiyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, ramazan ayında da Filistinlilere yönelik saldırı ve baskınlarına devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, El Halil kentindeki Beyt Ula beldesine baskın düzenleyerek, Filistinlilere ait iş yerleri ve evlerde arama yaptı.

İsrail askerlerinin bölgede ateş açması sonucu bir Filistinli yaralandı. Yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

El Halil kentindeki Cebel Calis bölgesinde gerçekleştirdiği baskında ise İsrail ordusu 20 Filistinliyi gözaltına aldı. Bir binayı karargaha çeviren İsrail güçleri, gözaltına alınanları burada sorguladı.

Ayrıca sosyal medyada paylaşılan bir videoda, elleri ve gözleri bağlı halde sorgu yerine götürülen kişilere kötü muamele edildiği görülüyor.

İsrail güçleri Kalkilya kentindeki birçok eve baskın düzenleyerek, 13 Filistinliyi alıkoydu.

İsrail askerleri, Kalkilya'nın doğu kesiminde Asker el-Cedid Mülteci Kampı'na ve Teavun Caddesi'ne baskın düzenleyerek birçok evde arama yaptı ve 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

