İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Prens Andrew gözaltına alındı

Gözaltı işlemi, Mountbatten-Windsor'un Norfolk'taki Sandringham malikanesinde bulunan Wood Farm konutunda 66. yaş gününü kutladığı sırada gerçekleşti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sivil polis araçlarının ve sivil kıyafetli memurların sabah saat 08.00 sularında konutun önünde toplandığı görüldü.

Epstein dosyaları soruşturmanın merkezinde

Polis, Mountbatten-Windsor'un Birleşik Krallık ticaret elçisi olarak görev yaptığı dönemde, milyarder çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein ile hassas bilgiler paylaştığı yönündeki iddiaları değerlendiriyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan milyonlarca sayfalık Epstein dosyalarındaki veriler, bu soruşturmanın açılmasında temel dayanak oldu.

Emniyetten yapılan açıklamada şu detaylar paylaşıldı:

Norfolk'ta yaşayan 60'lı yaşlarındaki bir kişinin gözaltına alındığı ve şahsın halen emniyette tutulduğu bildirildi.

Thames Valley Polis Müdürü Yardımcısı Oliver Wright, yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda "kamuda görevde kötüye kullanma" suçlamasıyla resmi bir soruşturma açıldığını teyit etti.

Soruşturmanın odak noktasını, Mountbatten-Windsor'un 2010 yılında ticaret elçisiyken Güneydoğu Asya turuna dair gizli raporları ve Birleşik Krallık'taki yatırım fırsatlarını içeren hassas belgeleri Epstein'e ilettiği iddiaları oluşturacak.

Kraliyet ailesinin tutumu

Thames Valley Polisi, soruşturmanın bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumak adına tüm ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını vurguladı. Daha önce Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın kardeşinin davranışlarına ilişkin iddialardan "derin endişe" duyduğu ve polise her türlü desteğin verileceği ifade edilmişti.

Mountbatten-Windsor, Epstein ile olan ilişkisi ve hakkındaki cinsel istismar iddiaları nedeniyle geçtiğimiz yıl tüm kraliyet unvanlarından ve dükalık sıfatından feragat ederek sivil bir vatandaş haline gelmişti.