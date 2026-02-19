Eğlence parklarında Türk imzası büyüyor: 110'dan fazla ülkeye satılıyor

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye, lunaparklarda yer alan ürünlerin imalatında adından söz ettiriyor.

Dünyada lunapark ürünleri tercih edilen ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu alanda en fazla ihracat yapan 8'inci ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin hızlı tren (roller coaster), atlı karınca, salıncak, dönme dolap, çarpışan araba, su parkı (aquapark) ve panayırlara mahsus eşya ihracatı her geçen yıl artış gösteriyor.

İhracat geçen yıl 94 milyon doları aştı

Bu kapsamda 2021'de 26 milyon 517 bin dolar olan ihracat tutarı, 2022'de 40 milyon 861 bin dolara yükseldi.

Türkiye, 2023'te 51 milyon 541 bin dolarlık, 2024'te de 80 milyon 306 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ülkenin bu alandaki ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,6 artışla rekor seviye olan 94 milyon 474 bin dolara ulaştı. Bu dönemde ihracat yapılan ülke sayısı 110'u aştı.

Böylece 5 yılda Türkiye'nin söz konusu sektörde ihracatı 293 milyon 699 bin dolar olarak hesaplandı.

İhracatın yarıya yakını 10 ülkeye

Türkiye'nin 2021-2025 döneminde "eğlence parkı, gezinti ve su parkı eşyaları" alanında en fazla ihracat yaptığı ülke ABD oldu. ABD'ye 5 yılda 22 milyon 616 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu ülkeyi 18 milyon 345 bin dolarla Fransa, 18 milyon 239 bin dolarla Romanya, 14 milyon 491 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 12 milyon 955 bin dolarla Mısır takip etti.

Bu dönemde Kazakistan'a 11 milyon 868 bin dolar, Birleşik Krallık'a 11 milyon 865 bin dolar, Rusya'ya 8 milyon 870 bin dolar, İspanya'ya 8 milyon 101 bin dolar ve Irak'a 7 milyon 987 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.

Türkiye, son 5 yılda söz konusu 10 ülkeye 135 milyon 337 bin dolarlık ihracat yaparken, bunların 293,7 milyon dolarlık "eğlence parkı" ihracatındaki payı yüzde 46,1 olarak hesaplandı.

İhracatta su parkları zirvede

Türkiye'nin 2021-2025 döneminde bu sektörde en fazla ihraç ettiği ürün, "su parkı eğlence eşyası" olurken, bu kalemde 115 milyon 644 bin dolar ihracat yapıldı.

Bu kategoriyi, 82 milyon 264 bin dolarla "diğer eğlence parkı gezinti eşyası" ve 27 milyon 536 bin dolarla "hareket simülatörleri ve sinemalar" izledi.