AA 19.02.2026 16:15

Diyarbakır kaybolan zihinsel engelli yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için ekiplerce yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır kaybolan zihinsel engelli yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ertaş için başlatılan arama çalışması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinin katılımıyla mahalle kırsalı ile Sarım çayı ve çevresinde gerçekleştiriliyor.

269 personelin katıldığı aramalarda, kadavra köpeği ve 6 dron da kullanılıyor.

Kulp'un kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş 8 Şubat'ta evden ayrılmış, kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye giden ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

AFAD
