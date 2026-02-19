Kar suları taşkına yol açtı, köprü yıkıldı

Göndelen Vadisi'ndeki dere yatağının taşması sonucu Başçatak, Yukarıçulhalı, Ortaköy, Aşağıçulhalı ve Dokuz köylerinde su birikintileri oluştu.
Taşkın nedeniyle ormanlık alanlar ile bazı araziler su altında kaldı.
Köy sakinleri, suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesi amacıyla iş makineleriyle bölgede çalışma yaptı.
Bölgede suyun çekilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı.
İlçeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Sarayözü Mahallesi'nde sağanak etkili oldu.
Kuvvetli yağış sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi alınan alanda belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.