Parçalı Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.02.2026 13:26

Kar suları taşkına yol açtı, köprü yıkıldı

Yozgat’ta etkili olan kar erimesi ve yağışlar taşkınlara neden oldu. Akdağmadeni’nde köyler suyla dolarken, Saraykent’te yükselen dere bir köprüyü yıktı.

Kar suları taşkına yol açtı, köprü yıkıldı

Göndelen Vadisi'ndeki dere yatağının taşması sonucu Başçatak, Yukarıçulhalı, Ortaköy, Aşağıçulhalı ve Dokuz köylerinde su birikintileri oluştu.

Taşkın nedeniyle ormanlık alanlar ile bazı araziler su altında kaldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Köy sakinleri, suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesi amacıyla iş makineleriyle bölgede çalışma yaptı.

Bölgede suyun çekilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Derenin üzerindeki köprü yıkıldı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı.

İlçeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Sarayözü Mahallesi'nde sağanak etkili oldu.

Kuvvetli yağış sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alınan alanda belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

ETİKETLER
Yozgat Sel
Sıradaki Haber
Tekirdağ'ın "ramazan çöreği" tescillendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:11
Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize ilerliyoruz
14:03
Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı
13:58
Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için fırtına uyarısı
13:46
Diyarbakır anneleri ramazanda da evlatları için nöbette
13:37
Eğlence parklarında Türk imzası büyüyor: 110'dan fazla ülkeye satılıyor
13:46
İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Prens Andrew gözaltına alındı
50 yıllık emekle yaşatılan Damal bebekleri, kültürü geleceğe taşıyor
50 yıllık emekle yaşatılan Damal bebekleri, kültürü geleceğe taşıyor
FOTO FOKUS
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ