Ankara
19.02.2026 12:27

Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı

Antalya'nın Alanya ilçesinde fırtınanın etkisiyle oluşan dev dalgaların restorana hasar vermesi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İlçede dünden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Kleopatra ve Damlataş plajlarında dev dalgalar oluştu.

Sahil bölgesindeki bazı plaj büfeleri ile Dinek Mahallesi'ndeki bir balık restoranı, dalgalar nedeniyle zarar gördü.

Dalgaların içeriye girme anı kameraya yansıdı

Balık restoranında dün bir personelin temizlik yaptığı, 2 kişinin de yemek yediği sırada dev dalgalar içeriye girdi.

Camların kırıldığı restorandaki 2 müşteri dalgadan kaçmaya çalıştı. Masa ve sandalyelerin su altında kaldığı olayda, bir personel de suda yuvarlandı.

Dalgaların hasar verdiği restorandaki o anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya Fırtına
