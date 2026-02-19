Parçalı Bulutlu 5.8ºC Ankara
Türkiye
AA 19.02.2026 13:55

Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için fırtına uyarısı

Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimlerinde rüzgarın yarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yarın Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir çevreleri, Manisa'nın batı, Aydın'ın güney ve batı, Kırklareli ve Muğla'nın kuzey kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Fırtınanın, Marmara'da yarın akşam saatlerine kadar, Ege kıyılarında cumartesi günü sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

OKUMA LİSTESİ