TRT Haber 19.02.2026 13:31

Sungurlu Diği Göleti 1500 dekar araziye "can suyu" olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum’da inşa edilen Sungurlu Diği Göleti ile şehrin tarımsal üretim kapasitesinin artacağını belirterek, dev projenin 1500 dekar araziyi suyla buluşturacağını ifade etti.

Sungurlu Diği Göleti 1500 dekar araziye "can suyu" olacak

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çorum’un tarımsal potansiyelini güçlendirecek yeni bir yatırımı hizmete aldıklarını duyurdu.

Göletin bölge ekonomisine ve istihdamına sağlayacağı katkıya dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti;

Çorum’un bereketi, Sungurlu Diği Göleti ile artacak. 380 milyon lira maliyetle şehrimize kazandırdığımız gölet, 1500 dekar araziye can suyu olacak, 200 kişiye istihdam kapısı aralayacak. Çorum’a ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun.

Ekonomiye ve istihdama katkı

Bakanlık tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, modern sulama tekniklerinin bölgede yaygınlaşması hedefleniyor. Yaklaşık 380 milyon liralık yatırımla tamamlanan gölet, sadece tarımsal sulama değil, sağlayacağı 200 kişilik istihdam imkanıyla da bölgedeki sosyal kalkınmayı destekleyecek.

Söz konusu yatırımın, ürün çeşitliliğini artırması ve çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürerek yerel ekonomiye ivme kazandırması bekleniyor.

