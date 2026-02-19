MSB: Türkiye, NATO tatbikatında operasyonel etkinliğini güçlü biçimde yansıttı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Terörle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında; hafta içerisinde 10 PKK’lı terörist daha teslim oldu; böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 35’e ulaştı.

Son bir haftada imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte Menbic’de tespit edilen tünel hatlarının yüzde 94’ü (457 km) başarıyla imha edildi. Böylece Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 759 kilometre oldu.

Hudut güvenliği

Hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca 12’si terör örgütü mensubu olmak üzere 176 şüpheli yakalandı. 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 966 oldu.

Engellenen 1735 şüpheli ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 9 bin 714’e ulaştı.

Yine, bu hafta içerisinde; Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 21 kilogram (21.566 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 Şubat’ta Foça-Karaburun arasında battığı bildirilen düzensiz göçmen botunu kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile destek sağlandığı aktarıldı.

Almanya'da düzenlenen NATO tatbikatı 25 Şubat'a kadar sürecek

Türkiye'nin NATO'ya katılışının 74'üncü yıl dönümünü kutlayan Aktürk, ittifaka katılımından bu yana üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getiren Türkiye'nin, NATO'nun güçlü, güvenilir ve etkin bir üyesi olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin savunma ve güvenliğine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

NATO'nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'nın Almanya'da devam ettiğini ifade eden Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yaklaşık 2 bin personel ile tatbikatta aktif olarak yer aldığını söyledi.

Bu katılımın, Türkiye'nin stratejik intikal, hızlı kuvvet aktarımı ve sürdürülebilir lojistik idame kapasitesini somut biçimde ortaya koyduğunu ifade eden Aktürk, şunları söyledi:

"Tatbikat, NATO'nun Avrupa ölçeğinde kuvvet konuşlandırma ve müşterek harekat kabiliyetini test ettiği kritik bir platform niteliği taşırken, Türkiye'nin kara, hava ve deniz unsurlarını entegre şekilde kullanabilme yeteneği Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek hazırlık seviyesi ve operasyonel etkinliğini güçlü biçimde yansıtmaktadır. Bu çerçevede, 14 Şubat'ta TCG Anadolu'da görev yapan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, bir NATO tatbikatı kapsamında ilk kez gemi konuşlu olarak kalkış gerçekleştirmiş, deniz üzerindeki hedefi iki adet Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile tam isabetle vurmuştur. Tatbikatın deniz safhası, Deniz Kuvvetleri Komutanımız tarafından TCG Anadolu'dan yerinde takip edilmiş olup, yarın gerçekleştirilecek Seçkin Gözlemci Gününe Genelkurmay Başkanımız ile Kara Kuvvetleri Komutanımızın katılımı planlanmaktadır. Tatbikata iştirak eden Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz, 11-14 Şubat tarihleri arasında Kiel/Almanya'ya liman ziyareti icra ederek müttefik unsurlarla askeri iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamıştır."

'İsrail bölgedeki istikrarsızlığı derinleştiriyor'

İsrail hükûmetinin işgal altındaki Batı Şeria’da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi amaçlayan son kararın uluslararası hukukun her hâliyle açık ihlali ve hükümsüz olduğu vurgulandı.

İsrail’in, Filistin toprakları üzerinde fiilî durum yaratma girişimlerine karşı uluslararası topluma kararlı duruş sergilenmesi gerektiği aktarıldı. Ayrıca, İsrail’in ateşkes ihlalleri ve insani yardımları kesintiye uğratması, barış sürecine zarar verdiği ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğinin altı çizildi.

Savunma sanayii

Savunma sanayinin her alanında yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetleri daha da artırılıyor.

Hafta içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlandı.



