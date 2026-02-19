Çok Bulutlu 1.5ºC Ankara
AA 19.02.2026 10:08

Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasında 21 şüpheli adliyede

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasında 21 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 21 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze ve eski boksör Adem Kılıççı başta olmak üzere 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

