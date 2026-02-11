Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
Savunma
AA 11.02.2026 11:31

İnsansız deniz sistemlerinde dev imza: ULAQ ve SAMI iş birliği

Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracatına imza atan ULAQ Global, uluslararası alandaki başarısını Suudi Arabistan'a taşıdı.

İnsansız deniz sistemlerinde dev imza: ULAQ ve SAMI iş birliği

Türkiye’nin ilk insansız deniz aracı ihracatına imza atan ULAQ Global, uluslararası alandaki başarısını Suudi Arabistan’a taşıdı.

SAMI Group’un bir iştiraki ve Kamu Yatırım Fonu (PIF) şirketi olan SAMI Autonomous Company, insansız deniz sistemleri alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla ULAQ Global Autonomous Systems ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 kapsamında işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Suudi Arabistan’da insansız deniz sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, sistem entegrasyonu ve bakımını içeren kapsamlı bir işbirliği çerçevesi oluşturmayı hedefliyor. Bu işbirliği sayesinde teknoloji transferi, ortak geliştirme faaliyetleri ve yerel üretim süreçleri desteklenecek.

Suudi Arabistan’da bu alanda imzalanan ilk anlaşma olma özelliğini taşıyan işbirliği, Vizyon 2030 hedefleri doğrultusunda egemen denizcilik ve savunma kabiliyetlerinin yerlileştirilmesine ve sürdürülebilir bir savunma sanayisi ekosisteminin oluşturulmasına önemli katkı sağlayacak.

ULAQ Global Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Kalafatoğlu, Suudi Arabistan’a gelme sebeplerinden birinin de bu önemli anlaşma olduğunu söyledi.

SAMI ile yaptıkları anlaşmanın şirketleri ve Türk savunma sanayisi için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Kalafatoğlu, bu kapsamda insansız deniz araçlarına yönelik ortak geliştirme, teknoloji transferi ve yerel üretimi amaçlayan bir anlaşma imzaladıklarını ifade etti.

İnsansız deniz araçlarındaki ihracat başarılarının devam edeceğini dile getiren Kalafatoğlu, şöyle konuştu:

"Yalnızca Suudi Arabistan değil, dünya çapında iş geliştirme faaliyetlerimiz devam etmekte. Suudi Arabistan ile yaptığımız bu girişim, üretimi ülkede devam ettirebileceğimiz, sürekliliği olan bir kazanç oluşturma imkanı sunuyor. Yalnızca Suudi Arabistan’a değil, tüm dünyaya ULAQ ihraç etmeyi hedefliyoruz.

ULAQ Global olarak yıllarca edindiğimiz bilgi birikimi Suudi partnerlerimizle paylaşarak yerel insansız deniz aracı üretimine katkı sağlayacağız. Yalnızca bu bölgede değil, Avrupa ve ABD tarafında çalışmalarımız devam ediyor. ULAQ Global’i ismindeki gibi global olarak büyütmeyi hedefliyoruz. Faaliyetlerimiz de bu yönde devam ediyor. Yakında daha kapsamlı haber duyacağınızı da ümit ediyorum."

