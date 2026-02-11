Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 24 Filistinliyi gözaltına aldı

Hamas’a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin şafak vakti işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskınlar sırasında çok sayıda eve girildiği, ev eşyalarına zarar verildiği ve bir kadının yanı sıra çok sayıda gencin gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Yatta ve İzna beldelerine düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Beytüllahim kentinin Beyt Tamir, El-Fevagıra ve Teku beldelerinde de evlere baskın düzenlendiği ve 4 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Doğu Kudüs’ün kuzeydoğusundaki Anata beldesinde ise Maha Abdurrahman er-Rifai’nin ailesine ait eve düzenlenen baskının ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus, Tulkerim ve Cenin kentlerinde düzenlenen baskınlarda da 9 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'in, 8 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı.

Bu süreçte Batı Şeria'da en az 1112 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 11 bin 500 kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.