Çok Bulutlu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.02.2026 13:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zeynep Güneş Akgün'e destek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yöresel kıyafeti nedeniyle hakarete maruz kalan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek vererek, kendisini TBMM AK Parti Grup Toplantısı'nda ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zeynep Güneş Akgün'e destek
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Meclis’te, toplantı öncesinde Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir araya geldi.

 

Geçtiğimiz günlerde İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz tarafından giydiği yöresel kıyafetler sebebiyle hakarete uğrayan Belediye Başkanı Akgün ile bir süre sohbet eden Erdoğan, yaşanan hadiseyle ilgili geçmiş olsun dileklerini ileterek kendisine desteğini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zeynep Güneş Akgün'e destek

Grup Toplantısı'nda yanında oturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel daveti üzerine Ankara’ya gelen Zeynep Güneş Akgün ve beraberindeki Mihalgazili kadınlar, AK Parti Grup Toplantısı’ndaki yerlerini aldı. Erdoğan, salonun ön sıralarında kendisi için ayrılan bölüme geçerek, konuşmasına başlamadan önce bir süre Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile yan yana oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zeynep Güneş Akgün'e destek

Duygusal anlar yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsüden partililere hitap ettiği sırada, Belediye Başkanı Akgün’ün duygulandığı görüldü.

Erdoğan’ın konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Akgün, kendisine gösterilen bu anlamlı destekten dolayı büyük onur duyduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:03
Zelenskiy: Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya hazırlanıyor
14:58
Çankırı'da "Yüzyılın Konut Projesi"için kura heyecanı
15:07
Bakan Göktaş: Oyunları toptan yasaklamak gibi bir gündemimiz yok
14:41
Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde iki beldeyi hedef aldı
14:29
Dışişleri Bakanı Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı kabul etti
14:44
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 15 Filistinli aileyi yerinden etti
Filistinli Hani, yıkılan evlerin duvarlarına Ramazan ayı için resimler çiziyor
Filistinli Hani, yıkılan evlerin duvarlarına Ramazan ayı için resimler çiziyor
FOTO FOKUS
NATO Türkiye’den aldı sıra Suudi Arabistan’da
NATO Türkiye’den aldı sıra Suudi Arabistan’da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ