Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.02.2026 15:00

Zelenskiy: Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayarak Rus ordusunun savaşı sürdürmek için hazırlık yaptığını belirtti.

Zelenskiy: Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya hazırlanıyor
[Fotograf: Reuters]

Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Ukrayna'ya bu gece insansız hava araçlarıyla (İHA) yaptığı saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zelenski, Rusya'nın ülkesine 129 İHA'yla saldırılar düzenlediğini, bu saldırılar sonucunda Harkiv bölgesinde 4 kişinin öldüğünü anımsattı.

Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Sumi bölgesine düzenlediği saldırılarda ise 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Rusya'nın Zaporijya'da bir hastaneye de saldırı yaptığını belirten Zelenski, "Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya devam etmeye hazırlanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Zelenski, Rus ordusunun saldırılarının, savaşın sona erdirilmesi için devam eden müzakere sürecini de baltaladığını belirterek Rusya'nın durdurulması için Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 15 Filistinli aileyi yerinden etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:23
İnişe geçen uçaktaki pilotları silahla vurdular
17:25
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına veda mesajı
17:10
Rusya: Ukrayna ile uygun olmayan barış anlaşması imzalamayacağız
17:05
Tayland'daki okulda öğretmen ve öğrencileri rehin alan saldırgan yakalandı
16:56
Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti
16:36
Meclis'te yeni bakanlar için yemin töreni
Çevresi karla kaplı Hazar Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
Çevresi karla kaplı Hazar Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
NATO Türkiye’den aldı sıra Suudi Arabistan’da
NATO Türkiye’den aldı sıra Suudi Arabistan’da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ