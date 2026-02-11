Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
Gündem
AA 11.02.2026 15:30

Türkiye'den Kanada'daki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'den Kanada'daki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda yaşanan can kayıplarından ötürü üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Kanada halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Kanada
