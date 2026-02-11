Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
Dünya
AA 11.02.2026 16:52

Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırılarında son 24 saatte 8 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yazılı açıklamada 10 Ekim'de ilan edilen ateşkesten bu yana 591 Filistinlinin öldüğü, 1578 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırıların başladığı Ekim 2023'ten beri ise Gazze'deki toplam can kaybının 72 bin 45'e, yaralı sayısının 171 bin 686'ya ulaştığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
