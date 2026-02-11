Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 11.02.2026 18:08

Bahçeli: CHP'nin kürsü işgaline varan anti demokratik tavrı maruz görülemeyecek

MHP lideri Bahçeli, "Bugün TBMM Genel Kurulu’nda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve mazur görülemeyecektir" açıklamasını yaptı.

Bahçeli: CHP'nin kürsü işgaline varan anti demokratik tavrı maruz görülemeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi öncesinde CHP'li milletvekillerinin kürsü provokasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir yanda yürürlükteki Anayasanın amir ve havi hükümleri kapsamında, diğer yanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğası ve doğrusal nitelikli hükümleri dahilinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev değişikliği yaşanmıştır. Bu demokratik takdir ve tercih son derece hukuki ve meşru bir çizgide gerçekleşmiştir. Bu vesileyle görevlerinden affını talep eden Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza teşekkür ediyor, bunların yerine kanun ve meşruiyet dairesinde atanan Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza ayrı ayrı başarılar diliyor, tebriklerimi iletiyorum.

Bugün TBMM Genel Kurulunda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında CHP'nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve mazur görülemeyecektir. Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgi ve ilişkisi söz konusudur. CHP'nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrının Türk devlet ve yönetim hayatına kast etmekle birlikte milli iradeye ileri derecede hasım ve husumetle temellendiği açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır."

ETİKETLER
CHP Devlet Bahçeli MHP TBMM
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Filistin'i zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:21
Gazze'de yerinden edilenlerin çadırında çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti
19:19
Gazze Belediyesi, İsrail saldırıları nedeniyle biriken atıkları kaldırmaya çalışıyor
19:18
DSÖ: Refah Sınır Kapısı açılmasına rağmen Gazze'ye ulaşan yardımlar çok yetersiz
19:23
Bakan Gürlek: Milletimize ve devletimize hizmet yolunda azimle çalışmaya devam edeceğiz
19:05
NATO Genel Sekreteri Rutte: Avrupa'nın Rusya ile diyaloğa girmesini destekleyeceğim
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Filistin'i zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz
Çevresi karla kaplı Hazar Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
Çevresi karla kaplı Hazar Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
NATO Türkiye’den aldı sıra Suudi Arabistan’da
NATO Türkiye’den aldı sıra Suudi Arabistan’da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ