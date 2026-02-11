CHP'li vekillerden TBMM'de kürsü provokasyonu

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına Akın Gürlek ile Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meclis'te yemin ederek görevlerine resmen başladı.

Bakanların yemini sırasında Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekillerinin kürsü provokasyonu nedeniyle gerginlik çıktı.

AK Partili vekiller de kürsüyü çevirerek, bakanların yanında yer aldı.

Adalet Bakanı Gürlek, Meclis'teki yemin töreninde şunları söyledi:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne demokratik ve laik cumhuriyete Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması hususunda anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meclis'teki yemin töreninde şunları söyledi:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne demokratik ve laik cumhuriyete Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma toplumun huzur ve refahı milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temek hürriyetlerden yararlanması hususunda anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim"