Gündem
TRT Haber 11.02.2026 16:33

CHP'li vekillerden TBMM'de kürsü provokasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meclis'te yemin ederek görevlerine resmen başladı. Bakanların yemini sırasında Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekillerinin kürsü provokasyonu nedeniyle gerginlik çıktı. AK Partili vekiller de kürsüyü çevirerek, bakanların yanında yer aldı.

CHP'li vekillerden TBMM'de kürsü provokasyonu

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına Akın Gürlek ile Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meclis'te yemin ederek görevlerine resmen başladı.

Bakanların yemini sırasında Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekillerinin kürsü provokasyonu nedeniyle gerginlik çıktı.

 

AK Partili vekiller de kürsüyü çevirerek, bakanların yanında yer aldı.

Adalet Bakanı Gürlek, Meclis'teki yemin töreninde şunları söyledi:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne demokratik ve laik cumhuriyete Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması hususunda anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meclis'teki yemin töreninde şunları söyledi:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne demokratik ve laik cumhuriyete Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma toplumun huzur ve refahı milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temek hürriyetlerden yararlanması hususunda anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim"

Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Son Dakika TBMM
19:21
Gazze'de yerinden edilenlerin çadırında çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti
19:19
Gazze Belediyesi, İsrail saldırıları nedeniyle biriken atıkları kaldırmaya çalışıyor
19:18
DSÖ: Refah Sınır Kapısı açılmasına rağmen Gazze'ye ulaşan yardımlar çok yetersiz
19:23
Bakan Gürlek: Milletimize ve devletimize hizmet yolunda azimle çalışmaya devam edeceğiz
19:05
NATO Genel Sekreteri Rutte: Avrupa'nın Rusya ile diyaloğa girmesini destekleyeceğim
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Filistin'i zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz
