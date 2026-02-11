SICAK
HABER GİRİŞ
11.02.2026 16:33
, 11.02.2026 16:36
SON GÜNCELLEME
11.02.2026 16:36
Meclis'te yeni bakanlar için yemin töreni
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Genel Kurul'da yemin etti.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
TBMM
