Bakan Göktaş: Oyunları toptan yasaklamak gibi bir gündemimiz yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonu'nda düzenlenen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2025 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugünün "Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" olduğunu anımsattı.

Ödül törenini bugün gerçekleştirerek bilime, teknolojiye ve girişimciliğe emek veren kadınların başarılarını daha da görünür kıldıklarını vurgulayan Göktaş, azmi, kararlılığı ve üretkenliğiyle ülkeye değer katan tüm kadınları tebrik ederek, ödül alan tüm kadın girişimcilere başarılar diledi.

Göktaş, günümüz dünyasında, enerjiden ulaşıma, sanayiden tarıma kadar her alanda üretimin dilinin değiştiğine şahitlik ettiklerini, bu büyük dönüşümün merkezinde ise temiz, yenilikçi ve çevreyle uyumlu teknolojiler olduğunu ifade etti.

"Temiz teknoloji alanında kadınların daha güçlü yer alması stratejik önceliğimiz"

Temiz teknolojilerin artık ekonomide oyunu kuran alanlardan biri olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Büyümeyi kalıcı kılar, rekabeti güçlendirir, yaşam kalitesini yükseltir. Yeni istihdam kapıları açar, enerji ve kaynak kullanımında verimliliği artırarak dışa bağımlılığı düşürür. Yerli ve milli teknolojilerin gelişimini hızlandırır. Bu süreçte etkili olan asıl güç ise girişimciliktir." diye konuştu.

Bakan Göktaş, bu dönüşümün hız kazanmasının cesaretle risk alan, yenilikçi bakışıyla ezber bozan, fikrini ürüne dönüştüren kadın girişimcilerin varlığıyla mümkün olduğunu, temiz teknoloji alanında kadınların daha güçlü ve daha etkili biçimde yer almasını stratejik bir öncelik olarak gördüklerini söyledi.

Kadınların bu alanda bilgi ve emeğinin büyümesinin dönüşümün hızını da kalıcılığını da artıracağına inandıklarını kaydeden Göktaş, "İşte bu hedef doğrultusunda Bakanlık olarak, kadınların her alanda önünü açan ve liderlik etmelerini destekleyen kapsamlı politikalar hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade, bugün kadın politikalarını Türkiye'nin kalkınma gündeminin merkezine yerleştirmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Göktaş, "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın kadınlara ihtiyaç duyduğu imkanlara erişimi sistemli hale getiren bir zemin olduğuna dikkati çekerek, geçtiğimiz yıl 8 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulları" oluşturarak yeni bir dönemi başlattıklarını anımsattı.

Bu genelgeyle kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki gücünü artıracak politikaları, kurumlar arası koordinasyonla her ilde daha etkin biçimde uygulamaya koyduklarını aktaran Göktaş, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulunun ilk toplantısını temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Mühendislik fakültelerinde okuyan kız öğrencilere burs ve staj imkanı sunduk"

Göktaş, kurul ile kadınların güçlenmesine yönelik çalışmaları daha derinlikli ve sonuç odaklı ilerletmek için 5 tematik başlıkta alt komiteler kurdukları bilgisini paylaşarak, "STEM alanlarında Kız Çocukları ve Kadınların Güçlenmesi, bu alt komitelerden biridir. Bu kapsamda, STEM elçilerinin belirlenmesi ile bilim merkezlerine kız öğrencilerin katılımının teşviki alanlarında uygulama önerileri geliştirdik." dedi.

Bu çalışmalarla hedeflerinin, kız çocuklarının ve kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında fırsatlara eşit biçimde erişmesini sağlamak olduğunu söyleyen Göktaş, bu vizyonunun somut örneklerinden birinin de Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi olduğunu aktardı.

Göktaş, 2016'dan beri yürüttükleri bu projeyle, mühendislik fakültelerinde okuyan başarılı kız öğrencilerine özel sektör iş birliğiyle burs ve staj imkanı sunduklarını ve bugüne kadar 1864 kız mühendislik öğrencisini destekleyerek bu alanda güçlü bir ekosistem oluşturduklarını söyledi.

Bu çabanın, gençlerin cesaretini büyüten ve onları küresel ölçekte rekabetçi kılan kalıcı sonuçlar üreteceğine inandıklarını vurgulayan Göktaş, bugün gençlerin bir fikri sadece hayal etmekle kalmadığını, onu veriyle beslediğini, teknolojiyle geliştirdiğini ve girişime dönüştürerek dünyaya açtığını belirtti.

"Yurt dışı platformlarında yasal temsilci sistemine geçmek istiyoruz"

Çocuklara ve gençlere daha güvenli bir dijital ortam sunmayı amaçlayan sosyal medya düzenlemesine de değinen Göktaş, artık sosyal medyanın yalnızca bir iletişim aracı değil, çocukların psikososyal gelişimini doğrudan etkileyen güçlü bir ekosistem haline geldiğine, bugün birçok ülkenin, çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için ciddi ve kapsamlı tedbirler aldığına dikkati çekti.

Göktaş, ülkelerine özgü, dengeli ve uygulanabilir bir model geliştirmek amacıyla bir yılı aşkın süredir yoğun bir çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda küresel örnekleri, özellikle İngiltere ve Avustralya'daki gelişmiş düzenlemeleri detaylı şekilde incelediklerini belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarıyla, sosyal medya platformlarının temsilcileriyle, ailelerle, çocuklarla düzenli istişareler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 15 yaş altına yönelik bir sosyal medya düzenlemesinin gerekli ve elzem olduğu kanaatine vardık. Nitekim benzer şekilde pek çok ülke de bu alanda somut adımlar atmaya başlamış durumda. Fakat gençler son zamanlarda şu soruyu soruyor: 'Oyunları yasaklayacak mısınız?' Buradan genç kardeşlerime bunu açık ve net şekilde söyleyeyim, hayır. Oyunları kapatmak, toptan yasaklamak gibi bir gündemimiz yok. Ancak bazı çevrelerin bilinçli şekilde kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bu dezenformasyona teslim olmayacağız. "

Göktaş, Türkiye'de faaliyet gösteren yurt dışı kaynaklı oyun platformlarında, ulaşılabilir bir yasal temsilciyle kullanıcı haklarını koruyan bir sisteme geçmek istediklerini, oyunların hangi yaş grubuna uygun olduğunun önceden derecelendirilerek sunulmasını da önemsediklerini ifade etti.

Bir sorunla karşılaşıldığında, muhatabı belli, süreci hızlı ve sonuç alıcı bir düzen kurulmasını istediklerini aktaran Göktaş, "Bazı çevrelerin bu hassas konuyu 'yasak geliyor' diye sunmasını doğru bulmuyoruz. Gençlerin kaygıları üzerinden algı oluşturulmasına da izin vermeyeceğiz." dedi.

"81 ilde kadın girişimcileri destekleyen çalışmalar yürüttük"

Göktaş, kadının potansiyelini görünür kılan her adımı, kalkınmanın yereldeki karşılığını büyüten güçlü bir hamle olarak gördüklerini, kamu kurumlarında ve özel sektör iş birlikleriyle eğitimden mentörlüğe, finansal destekten profesyonel gelişime uzanan kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 81 ilde kadın girişimcileri destekleyen çalışmalar yürüttüklerini aktaran Göktaş, Yükselen Kadınlar Programı kapsamında 7 bölgede buluşmalar gerçekleştirerek, yerelden ulusala ve uluslararasına uzanan güçlü bir girişimcilik ağı oluşturduklarını söyledi.

Göktaş, öte yandan bu programın önemli bir ayağı olan Girişimcilik Eğitim Tırı ile Karadeniz Bölgesi'nden başlayarak 9 ilde 1000'e yakın kadına ulaştıklarını, bunun yanı sıra kurulmasına destek oldukları 1319 kadın kooperatifiyle yerel üretimi markalaştırdıklarını, kadın emeğini pazara daha güçlü biçimde sunduklarını ifade etti.

"Kadınların her alanda güçlenmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Öte yandan, "kadingirisimci.gov.tr" platformuyla tüm destek ve teşvikleri bir araya getirdiklerini anımsatan Göktaş, "Hepsiburada ile iş birliğimizde e-ticarete adım atmak, işini dijitalde büyütmek isteyen yaklaşık 10 bin kadına eğitim verdik. Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programıyla yaklaşık 800 kadının STEM alanında eğitim almasını sağladık. Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve temsiliyetini güçlendirmek için Kadınlar için Enerji Okulunu hayata geçirdik." diye konuştu.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların her alanda güçlenmeleri için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Temiz teknolojilerde rekabetin sadece yenilik hızında değil. dayanıklılıkta ve süreklilikte de yaşandığını belirten Göktaş, kadın girişimcilerin tam da bu noktada fark oluşturduğunu, disiplinli yönetim anlayışlarıyla, iş birliğine açık yaklaşımlarıyla, toplumsal faydayı gözeten kararlarıyla çözümleri büyüttüğünü, etkisi ölçülebilir, sürdürülebilir modeller ortaya koyduğunu ifade etti.

Göktaş, GCIP 2024 Türkiye Hızlandırıcısı döneminde kadınlara iş fikirlerini bir üst aşamaya taşımaları için desteklerini sunduklarını, 2025'te de temiz teknolojide kadın girişimcilerin yolunu açan bir programı yürüttüklerini söyledi.

"Toplumsal Etkide Öncü", "Yenilikçi", "En İyi Gelişim Gösteren" ve "Genç Kadın Girişimci" kategorilerinde Bakanlığın özel ödüllerini takdim edeceklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugün ödüllerini takdim edeceğimiz girişimler, bir fikrin nasıl değer ürettiğini, nasıl istihdam doğurduğunu, nasıl ihracat potansiyeline dönüştüğünü gösteren somut örneklerdir. Her bir başarı, başka bir kadının kapısını aralayan güçlü bir işarettir. Kız çocuklarına 'bilim de benim, teknoloji de benim, girişimcilik de benim' dedirten en etkili motivasyon, işte bu görünür başarı hikayeleridir. Temiz teknoloji alanında çalışan tüm kadın girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."