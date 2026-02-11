Çok Bulutlu 6.5ºC Ankara
Dünya
AA 11.02.2026 14:40

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde iki beldeyi hedef aldı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye insansız hava aracı (İHA) ve topçu atışıyla saldırılar düzenledi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde iki beldeyi hedef aldı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait İHA, Lübnan'ın güneyindeki Bilida beldesinde bir evi hedef aldı.

Saldırının hemen ardından evde bulunanların binayı boşalttığı, bölgedeki İsrail askerlerinin de binaya girdiği belirtildi.

Ayta eş-Şaab beldesinde ise belde meydanına topçu atışıyla saldırı düzenlendiği, ayrıca İHA ile 4 ses bombası atıldığı ifade edildi.

Lübnan makamlarından saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Lübnan
